إسرائيل تدمر آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد

وأوردت الوكالة "شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين متتاليتين استهدفتا القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط بمدينة ، ما أدى إلى تدميره بالكامل".وقال مسؤول أمني لبناني كبير لرويترز إن ضربة إسرائيلية استهدفت آخر جسر يربط ببقية البلاد.وأضاف المسؤول الأمني أن الغارة نسفت الجسر دون أي إمكانية لإصلاحه.وكان الجيش الإسرائيلي دمّر تباعا منذ 2 اذار 4 جسور رئيسية على الذي يقسم جنوب الى قسمين.من ناحية ثانية، أفادت أن غارة إسرائيلية استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية جنوبي لبنان،كما أشارت إلى سقوط 3 جرحى بغارة لمسيرة إسرائيلية على بستان في منطقة الواسطة جنوبي لبنان.وكانت وسائل اعلامية أفادت في وقت سابق بمقتل شخصين وإصابة آخرين في استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية عند حاجز القاسمية في صور.وذكرت أن أخلى نقطته العسكرية عند الحاجز المذكور بعد ورود تهديدات إسرائيلية بقصفه.