وزير الحرب الأمريكي: مستعدون لاستئناف القتال إذا اختارت إيران الخيار الخاطئ

وقال هيغسيث انه "تلقينا إحاطة من بشأن تفاصيل عملية الغضب الملحمي"، لافتاً إلى أن " يعمل على محاولة استخراج أسلحته من تحت المنشآت المدمرة".وأضاف: "نحاصر بأقل من 10% من قدراتنا البحرية"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري لا يتحكم بمضيق هرمز، والتهديد بإطلاق الصواريخ والمسيرات ليس تحكما بل قرصنة".وتابع: "قواتنا مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا اختارت خيارا خاطئا ولم تبرم اتفاقا، رسالتنا إلى إيران هي أننا نراقبكم ونعلم ما هي الأصول العسكرية التي تنقلونها".وأكد هيغسيث أن "قواتنا ستستمر في حصار مضيق هرمز، وإذا أساءت إيران الاختيار فسنقصف منشآت الطاقة، وسينتقل جيشنا بشكل سلس من عملية عسكرية إلى حصار سلس"، لافتا إلى أن "إيران تستخرجمنصات إطلاق الصواريخ التي استهدفها القصف".واكمل، انه "نعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى على قيد الحياة ومصاب ومشوه".