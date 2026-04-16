لمدة 10 ايام.. ترامب: وقف اطلاق النار سيبدأ في لبنان مساء اليوم

وقال على منصة ثروث سوشيال، انه "أجريتُ للتو محادثاتٍ ممتازة مع ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، وقد اتفق الزعيمان على بدء وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما".وتابع: "يوم الثلاثاء، اجتمع البلدان لأول مرة منذ 34 عامًا هنا في العاصمة، بحضور وزير الخارجية وقد وجّهتُ نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كاين، للعمل مع ولبنان لتحقيق سلام دائم".واكمل: "لقد كان لي شرف حل تسع حروب حول العالم، وهذه ستكون الحرب العاشرة".