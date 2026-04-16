لبنان.. أول تعليق لحزب الله بعد إعلان وقف إطلاق النار

وقال فضل الله إن "الحزب تلقى إحاطة من سفير في حول وقف محتمل لإطلاق النار قصير الأجل يبدأ مساء الخميس".وذكر فضل الله "تبلغنا اليوم من في بيروت أن الجهود الإيرانية أثمرت فرض وقف شامل للنار في "، موضحا أن "الجانب الأمريكي تعهد بإبلاغ رئيس وزراء العدو بهذا القرار وكذلك إبلاغه للرئيس اللبناني".وأضاف: "المسؤولون في إيران سيتابعون مدى التزام الجانب الأمريكي بتعهداته واستئناف إيران للمفاوضات مع هو رهن تنفيذ هذا الالتزام".وعند سؤاله عما إذا كان سيلتزم بالهدنة المحتملة، قال فضل الله "إن كل شيء يتوقف على وقف لجميع أشكال الأعمال العدائية".وأوضح فضل الله قائلا "عدنا إلى الاتفاق الأصلي الذي جرى في إسلام آباد وتم وضع الملف اللبناني على السكة الصحيحة"، مشددا على أن "المقاومة ستراقب الالتزام الإسرائيلي العملي والفعلي بوقف كل الأعمال العدائية ضد لبنان".ودعا النائب الأهالي إلى انتظار التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار، محذرا من تنصل إسرائيل من تعهداتها.ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام بدءا من مساء اليوم.