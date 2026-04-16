نواف سلام يرحب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب ويشكر هذه الدول

وقال سلام في تدوينة له على منصة (اكس)، انه "أرحّب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء ، يوم الثلاثاء، وإذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، وكلّي أمل أن يتمكّنوا من العودة إليها في أسرع وقت".واضاف "ولا يسعني أيضًا إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، ولا سيما من قبل الأميركية، وفرنسا، ودول ، وكل الأشقاء العرب، وفي طليعتهم ومصر، إضافة إلى والاردن".واعلن الرئيس الأميركي في وقت سابق، الاتفاق على وقف إطلاق النار في ولمدة 10 أيام.