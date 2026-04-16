تعليق روسي يخص "حصار هرمز": إجراء أحادي غير قانوني

وقالت للصحفيين: "الطابع غير القانوني للإجراءات الأمريكية لا يعني أن يمكنها الآن التصرف في فراغ قانوني. نود أن نذكر الجميع، بما في ذلك السلطات الأمريكية، بعدم جواز انتهاك تدابير القانون الإنساني الدولي. على الرغم من أنه في ظل الظروف التي تصف فيها الأمريكية علنًا قواعد الحرب بأنها هراء – هذا تعبيرهم – فمن المؤسف أنه لا يمكن الاعتماد على أي حكمة".

وأضافت المتحدثة أن "إجراءات بفرض حصار بحري على هي إجراءات أحادية وغير قانونية، وهي تفسير حر من قبل الولايات المتحدة للقانون البحري الدولي".



وقالت خلال الإفادة الأسبوعية: "بشكل عام، يجب النظر إلى إجراءات الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على مضيق هرمز، سواء كان اعتراض السفن أو حظر الموانئ الإيرانية، على أنها إجراءات أحادية وغير قانونية سواء من حيث أو القانون البحري الدولي بشكل خاص. إنه تفسير حر آخر من واشنطن للأطر القانونية الدولية، والذي لا يؤدي إلا إلى زيادة تصعيد النزاع".



يُذكر أن القوات بدأت في 13 نيسان الحالي حصارا لكل حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي تمثل إمداداته حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.