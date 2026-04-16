ترامب: حصار موانئ إيران متماسك وطهران وافقت على التخلي عن السلاح النووي
دوليات
2026-04-16 | 14:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
912 شوهد
اعتبر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الخميس، أن حصار موانئ
إيران
متماسكا، مؤكدا تحقيق تقدم بهذا الشأن، فيما أشار الى أن إيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي.
وقال
ترامب
في كلمة له، "
إيران
قتلت 42 ألف متظاهر ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي"، مردفا "لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة".
وأضاف "حصار موانئ إيران متماسك ونحقق تقدما كبيرا بهذا الشأن"، مشددا "إيران تريد إبرام صفقة ونحن نتعامل معها بلطف".
ولفت ترامب الى ان "هناك فرصة طيبة لإبرام اتفاق مع إيران لا يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية"، مضيفا "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فإن القتال سيتم استئنافه".
وكشف أن "إيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي وأمور إيجابية ستحدث"، لافتا "سنقوم بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران إذا تطلب الأمر".
يُذكر أن القوات
البحرية الأمريكية
بدأت في 13 نيسان الحالي حصارا لكل حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي
مضيق هرمز
، الذي تمثل إمداداته حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
