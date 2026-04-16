العزم يؤكد أهمية إدارة محافظة كركوك بروح التفاهم والشراكة

أكد تحالف العزم، مساء الخميس، أهمية إدارة بروح التفاهم والشراكة، متقدما بالتهنئة للمحافظ الجديد.

وقال التحالف في بيان، "يبارك تحالف العزم اختيار الأستاذ آغا محافظاً لكركوك، متمنين له التوفيق في أداء مهامه وخدمة أبناء المحافظة بما يلبي تطلعاتهم ويعزز واقعهم الخدمي والإداري".

ولفت التحالف الى أن "المكون التركماني جزء أصيل من الشعب العراقي، وله دور مهم في بناء الدولة وتعزيز تماسك المجتمع، مع ضرورة ضمان حقوقه المشروعة من خلال المشاركة المتوازنة بين جميع مكونات الوطن"، وشدد على "أهمية إدارة بروح التفاهم والشراكة، والعمل المشترك بين جميع مكوناتها لتعزيز الاستقرار والعمل المؤسسي وخدمة المواطنين".

وصوت ، اليوم الخميس، على اختيار محمد سمعان محافظاً جديداً.