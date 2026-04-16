ترامب لا يستبعد سفره إلى إسلام آباد لتوقيع اتفاق مع إيران

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، احتمال قيامه بزيارة إلى إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع .وأضاف في حديث للصحفيين في : "إذا تم توقيع الاتفاق (مع إيران) في إسلام أباد، فعلى الأغلب أن أذهب إلى هناك".وفي وقت سابق، أفادت مصادر حكومية باكستانية مطلعة، بأن باكستان بدأت استعداداتها لجولة ثانية محتملة من المفاوضات بين وإيران في العاصمة إسلام آباد، بهدف إنهاء الحرب.ووفقا لها، بدأت الاستعدادات يوم الثلاثاء لتأمين ترتيبات أمنية محكمة للمفاوضات المرتقبة، وجرت الإشارة إلى أن الفندق الفاخر الذي استضاف الجولة الأولى سيستضيف مرة أخرى الوفود الأجنبية.وجاءت هذه التطورات بعد أن توسطت باكستان في اتفاق وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين وطهران، أعقبته محادثات عالية المخاطر في إسلام آباد حضرها وفدان رفيعان من الجانبين، ورغم أن الجولة الأولى لم تسفر عن النتائج المرجوة، إلا أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا.