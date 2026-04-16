قبل ساعة من وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصّات إطلاق القذائف الصاروخية في مساء الخميس.

وقال الجيش إنه "هاجم منصّات إطلاق القذائف الصاروخية التي أطلق منها اللبناني قذائف نحو بلدات الشمال مساء الخميسط.

من جانبها، قالت وسائل إعلام دولية، إنه وقبل ساعة من وقف إطلاق النارـ شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة بالإضافة إلى قصف مدفعي على معظم مناطق الجنوب.



وأفادت بأن غارتين استهدفتها أطراف بلدة حناوية في قضاء صور بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر على البلدة والبلدات المحيطة، ولفتت إلى أنه تم استهداف طاقم إسعافي للدفاع المدني في بلدة قلاوية، مؤكدة وقوع إصابات.



وأشارت في السياق إلى أن صافرات الإنذار دوت في نهاريا ومحيطها، وذكرت أن هناك أنباء عن سقوط قذائف في نهاريا.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، وقف إطلاق نار في لمدة عشرة أيام، في إطار جهود أمريكية لاحتواء التصعيد بين وحزب الله، وسط اتصالات مباشرة ومباحثات دبلوماسية جرت في بين الأطراف المعنية.