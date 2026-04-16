أمريكا تبلغ الدول الأوروبية بتأخير تسليم الأسلحة المتعاقد عليها

وأضافت "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن "المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الأوروبيين باحتمالية تأخير شحنات الأسلحة، نظرا لاستمرار الحرب مع في استنزاف مخزونات الأسلحة".وقالت المصادر، إن "عدة دول أوروبية ستتأثر، بما في ذلك دول في منطقة البلطيق والدول الاسكندنافية".وأوضحت أن "بعض الأسلحة المعنية اشترتها دول أوروبية بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لكنها لم تسلم بعد"، فيما أشارت المصادر إلى أن عمليات التسليم هذه ستتأخر على الأرجح.ولم يصدر أي تعليق فوري من أو البنتاغون أو بشأن احتمالية تأخير بعض شحنات الأسلحة المتعاقد عليها.