فرنسا.. نواب يسحبون مشروع "قانون يادان" المثير للجدل

وكان من المقرر أن تبدأ ، مناقشة "يادان" الخاص بـ"مكافحة الأشكال الجديدة من معاداة السامية"، غير أن النواب أعلنوا سحبه من جدول الأعمال.وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن سحب مشرع القانون، يمهد الطريق نحو استبداله بمشروع قانون آخر، يحمل المقترحات نفسها، سيقدمه حزب في يونيو القادم.المشروع الذي قدمته النائبة كارولين يادان، كان يهدف إلى مكافحة ما وصفته بـ"كل الأشكال الجديدة من معاداة السامية"، إلا أنه أثار انقساما واسعا منذ طرحه لأول مرة في 19 من العام 2024.ويأتي سحب مشروع قانون يادان في ظل معارضة قطاع كبير من الفرنسيين ومن بينهم مؤيدو القضية الفلسطينية في ونواب من اليسار، بينما وقع ما يزيد عن 700 ألف فرنسي عريضة الكترونية ترفض المشروع، كما شهدت العاصمة مظاهرات احتجاجية ضد المشروع.