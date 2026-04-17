رئيس كوبا لابناء شعبه: استعدوا لاي هجوم اميركي

وقال كانيل: "لا نريد الحرب، لكن واجبنا أن نكون مستعدين لمنعها، وإذا أصبحت حتمية فعلينا أن نكسبها. لا شك أن كوبا دولة قادرة على تحقيق النصر"، لافتا إلى أن "بلاده تمر بمرحلة صعبة"، داعيا الشعب الكوبي إلى "الاستعداد لأي غزو محتمل".واتهم كانيل، باتباع سياسة "عدوانية متعددة الأبعاد" ضد كوبا، محملا إياها مسؤولية الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الكوبي بسبب الحصار المفروض على البلاد.وكان الرئيس الأمريكي قال مطلع الأسبوع الجاري، إن ستنتقل بعد الملف الإيراني إلى ملف كوبا، موضحا أن "كوبا قصة مختلفة، فقد أديرت بشكل سيئ للغاية لسنوات، وبعد سننظر في هذا الملف".ووقع في 30 كانون الثاني الماضي مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط. وذكر أن القرار يهدف إلى حماية المصالح الأمنية والسياسية الخارجية للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ"السياسات والأفعال الضارة" لكوبا.كما أعلن ترامب بدء محادثات مع الحكومة الكوبية لتنظيم إمدادات النفط، في 1 شباط الماضي، إلا أن كوبا نفت ذلك وفعلت حكومتها خطة طوارئ لمواجهة نقص الإمدادات النفطية.