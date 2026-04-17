بدء عودة السكان إلى الضاحية الجنوبية لبيروت

وقد شهدت الساعة الأولى لسريان الهنة إطلاق قذائف أر بي جي وإطلاق نار كثيف احتفالا، وتجمع المواطنون عند مداخل الضاحية استعدادا للعودة إلى منازلهم.أما جنوبا فقد أصدرت قيادة بيانا دعت فيه المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق، وقد سجل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع يطال عددا من القرى.أما الجيش الإسرائيلي فقد حذر سكان الجنوب من العودة، مشيرا إلى أن قواته ما تزال متمركزة بمواقعها في .ومساء أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي ، وقف إطلاق نار في لمدة عشرة أيام، كاشفا أنه سيوجه الدعوة إلى رئيس وزراء نتنياهو وإلى رئيس لبنان ، للحضور إلى لإجراء أول محادثات جوهرية بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983.