الحرس الثوري الإيراني: أصابعنا على الزناد وسنرد بقوة اكبر على اي عدوان

‎وأصدر الإيراني بيانا بمناسبة إحياء "يوم الجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، جاء فيه أن "يأس العدو من تنفيذ سيناريوهاته المحتملة للعدوان على البلاد عبر عمليات برية وبحرية، وحلمه بالسيطرة على الجزر الإيرانية في الفارسي، بفضل الجاهزية والانتشار القتالي الممتاز لقوات الجيش البرية وتضامنها وتكاملها مع قوات الحرس الثوري البرية، يحمل رسالة مفادها أن أي حماقة من العدو في هذا الاتجاه ستواجه بلا شك ضربات قاتلة وصاعقات قاسية من مقاتلي ، ولن يجني العدو سوى الذل والهزيمة الاستراتيجية المخزية".قوي والمدمر والمُذل على أي عمل عدواني وإجرامي من قبل العدو الأمريكي الصهيوني وحلفائه ضد الأمة والدولة الإيرانية العزيزة صانعة التاريخ".‎ووصف البيان "تعزيز دفاع الجيش لاعتراض وصيد القذائف والمقاتلات الأمريكية والصهيونية المعتدية، وتنفيذ عمليات ناجحة ومدمرة بالمسيرات ضد أهداف العدو في جغرافيا المنطقة، وكذلك تعزيز الحزام الأمني المنيع الحدودي، والعمليات المراقبة والهجومية في " بأنها تجسيد لتألق الجيش وبسالة الجنود الغيورين في "حرب رمضان".‎وشدد على أن ""جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية" و"حرس الإسلامية"، بسلاح الوحدة والتكامل والتنسيق، والتعاون والتضامن والإرادة الموجودة.. في حالة الاستعداد في ميدان المعركة العسكرية في الحرب المفروضة الثالثة، و"الأصابع على الزناد".