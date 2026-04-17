الاتحاد الألماني للطيران: نعاني من نقص الوقود

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد يواخيم لانغ، إن موسم السفر الصيفي يقترب بسرعة، وإن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على النقل الجوي لتأمين حركة المسافرين خلال ذروة السفر والأعمال.وأضاف الاتحاد أن حجم تأثير الأزمة وتوقيت تفاقمها مرتبطان بشكل أساسي بمدة الصراع المتصل بإيران، مشيرا إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب بسرعة، فإن أسواق الطاقة لن تتعافى بشكل فوري.ونقل الاتحاد عن خبراء في قطاع الطاقة أن أكثر من 80 منشأة لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار متفاوتة، الأمر الذي يجعل العودة السريعة لمستويات الإنتاج السابقة غير مرجحة. كما تشير التقديرات إلى أن نحو 20% من القدرة الإنتاجية العالمية للنفط قد تبقى خارج الخدمة لفترة ممتدة.وذكرت أن بعض مناطق أوروبا قد تواجه نقصا في وقود الطائرات خلال الأسابيع الستة المقبلة نتيجة الاضطرابات في ، حيث يأتي حوالي 75% من صافي واردات أوروبا من هذا الوقود من الشرق الأوسط.وأشار للطيران إلى أن الإمدادات البديلة القادمة من لا تغطي سوى نحو نصف العجز حتى الآن، مما يزيد من احتمالات انخفاض المخزونات واستمرار شح الإمدادات حتى بعد انتهاء موسم الصيف.