المنظمة البحرية الدولية: نحو 2000 سفينة و20 ألف بحار محاصرون في الخليج بسبب الحرب

‎وفي مقابلة مع صحيفة "إل بايس" ، وصف دومينغيز الوضع في بأنه "حرج"، مشيرا إلى أن هؤلاء البحارة عالقون في ولا يستطيعون عبور المضيق، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن ضرورة تقنين الإمدادات من الغذاء والماء والوقود مع استمرار الأزمة.‎وأضاف أن دول المنطقة تقدم كافة أشكال المساعدة للبحارة المحاصرين، بما في ذلك الدعم الطبي عند الحاجة.‎وردا على سؤال حول خطة إخلاء السفن بعد انتهاء النزاع، أوضح دومينغيز أن هناك خطة قيد المناقشة مع دول المنطقة، وبشكل خاص مع وسلطنة . وأشار إلى أن "عملية إخلاء السفن العالقة ستستغرق عدة أسابيع"، مشددا على ضرورة التأكد أولا من خلو المنطقة من أي تهديد بالألغام قبل الشروع في هذه العملية.‎وأكد أنه بمجرد تحييد المخاطر، ستعود الحركة الملاحية إلى وضعها الطبيعي، بعبور ما بين 130 و135 سفينة يوميا عبر مضيق هرمز، معربا عن عدم وجود تأكيد رسمي لديه حتى الآن بشأن وجود ألغام في المنطقة.