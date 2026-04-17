خطة أميركية - إيرانية بثلاث صفحات: أموال مجمّدة مقابل اليورانيوم وتفاهمات نووية قيد التفاوض

وبحسب مسؤولين، لا تزال الخلافات قائمة، إذ طرحت سابقاً الإفراج عن 6 مليارات دولار لأغراض إنسانية، فيما طالبت بـ27 ملياراً.كما يتم بحث خيارات للتعامل مع المواد النووية، بينها شحن جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، أو مزجه داخل تحت رقابة دولية.وتشمل المقترحات وقفاً “طوعياً” للتخصيب، حيث تطالب واشنطن بمدة تصل إلى 20 عاماً، مقابل عرض إيراني بخمس سنوات، في وقت يحاول الوسطاء تضييق الفجوة.كما تتضمن التفاهمات المحتملة السماح لإيران بالحصول على مفاعلات أبحاث لإنتاج النظائر الطبية، مع اشتراط أن تكون المنشآت النووية فوق الأرض فقط.