موسكو ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان: خطوة مهمة

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم ، ، تصريح صحفي عن "ترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في ، معتبرةً أنه "خطوة مهمة أسهمت في وقف إراقة الدماء".واكدت ، ان "إعلان وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في 16 أبريل يمثل تطوراً إيجابياً"، معربة عن "أمل في الالتزام الكامل به، بما يساهم في تهيئة الظروف لخفض التصعيد بشكل مستدام وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في البلاد".وتابعت أن "موسكو دعت، منذ بداية التصعيد واسع النطاق في الشرق الأوسط، إلى إنهاء المواجهات المسلحة والانتقال إلى تسوية سياسية ودبلوماسية".وشددت زاخاروفا على "دعم روسيا غير المشروط لجهود السلام، شرط أن تكون جدية وصادقة".وأعربت عن "أملها في أن يتمكن الجانبان من إيجاد أرضية مشتركة والانخراط في مسار لتحسين العلاقات الثنائية".واختتمت زاخاروفا بالتأكيد على أن التخلي الكامل عن استخدام القوة والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي، بما يضمن التنفيذ الشامل لقرار رقم 1701، من شأنه أن يمهد الطريق نحو استقرار طويل الأمد في لبنان".