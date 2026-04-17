إعلام أمريكي: المحادثات مع إيران قد تستأنف الاثنين المقبل

وقالت عن مصادر مطلعة، إن "المحادثات المباشرة بين وإيران قد تستأنف يوم الاثنين ولم يتم تحديد موعد نهائي".وأكد الرئيس الأميركي ، اليوم الجمعة، أن اتفاق إنهاء الحرب على أصبح شبه مكتمل.وقال في تصريحات صحفية: إن"اتفاق إنهاء الحرب أصبح شبه مكتمل"، لافتا إلى أن "إيران وافقت على تعليق غير محدود لبرنامجها النووي"، موضحا أنه "ربما أتوجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق لكن لم أتخذ القرار بعد".ورجح ترامب "إجراء مزيد من المحادثات مطلع الأسبوع بشأن اتفاق مع إيران"، مؤكدا أنه " تم الانتهاء من معظم النقاط الرئيسية مع إيران وسيتم الأمر بسرعة كبيرة".