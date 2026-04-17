الخزانة الأمريكية تنشر اسماء القيادات العراقية المشمولة بالعقوبات
دوليات
2026-04-17 | 17:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,679 شوهد
نشرت الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، اسماء القيادات العراقية المشمولة بالعقوبات.
وذكرت الخزانة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "في خطوة تعكس تصاعد الضغط الاقتصادي والتنظيمي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتاريخ 17 أبريل 2026 عن إدراج 4 كيانات و 7 قيادات ضمن قائمة العقوبات".
واشارت الى ان "الكيانات المشمولة:
- كتائب
حزب الله
(Kata’ib Hizballah – KH)
-
عصائب أهل
الحق (Asa’ib Ahl Al-Haqq – AAH)
- حركة النجباء (Harakat Al-Nujaba – HAN)
- كتائب
سيد الشهداء
(Kata’ib Sayyid Al-Shuhada – KSS)".
وتابعت، ان "الأفراد المشمولين (Designated Individuals):
- عمار جاسم
كاظم
الرماحي (Ammar Jasim Kadhim Al Rammahi)
-
رضوان
يوسف حميد المحمد (Radhwan Yousif Hameed Almohammed)
- حسن ذياب حمزة حمزة (Hasan Dheyab Hamzah Hamzah)
-
صفاء عدنان
جبار سويد (Safaa Adnan Jabbar Suwaed)
- خالد جميل عبد البخترة (Khalid Jameel Abed Albakhatra)
- سعيد كاظم مخيمس (Saeed Kadhim Mukhamis)
- هشام هاشم جيثوم (Husham Hashim Jaythoom)".
واكملت، انه "هذا يعني تجميد كامل للأصول والمصالح المرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة ،حظر التعامل المباشر وغير المباشر، تطبيق قاعدة %50 للملكية (Beneficial Ownership Rule)، والإجراءات الواجب اتخاذها هي التحديث الفوري لقوائم العقوبات ، تعزيز أنظمة الفحص (Screening) والمراقبة (Monitoring) ، التدقيق في الملكية الحقيقية (UBO)".
