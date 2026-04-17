الخزانة الأمريكية تنشر اسماء القيادات العراقية المشمولة بالعقوبات

وذكرت الخزانة في بيان ورد لـ ، انه "في خطوة تعكس تصاعد الضغط الاقتصادي والتنظيمي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتاريخ 17 أبريل 2026 عن إدراج 4 كيانات و 7 قيادات ضمن قائمة العقوبات".واشارت الى ان "الكيانات المشمولة:- كتائب (Kata’ib Hizballah – KH)- الحق (Asa’ib Ahl Al-Haqq – AAH)- حركة النجباء (Harakat Al-Nujaba – HAN)- كتائب (Kata’ib Sayyid Al-Shuhada – KSS)".وتابعت، ان "الأفراد المشمولين (Designated Individuals):- عمار جاسم الرماحي (Ammar Jasim Kadhim Al Rammahi)- يوسف حميد المحمد (Radhwan Yousif Hameed Almohammed)- حسن ذياب حمزة حمزة (Hasan Dheyab Hamzah Hamzah)- جبار سويد (Safaa Adnan Jabbar Suwaed)- خالد جميل عبد البخترة (Khalid Jameel Abed Albakhatra)- سعيد كاظم مخيمس (Saeed Kadhim Mukhamis)- هشام هاشم جيثوم (Husham Hashim Jaythoom)".واكملت، انه "هذا يعني تجميد كامل للأصول والمصالح المرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة ،حظر التعامل المباشر وغير المباشر، تطبيق قاعدة %50 للملكية (Beneficial Ownership Rule)، والإجراءات الواجب اتخاذها هي التحديث الفوري لقوائم العقوبات ، تعزيز أنظمة الفحص (Screening) والمراقبة (Monitoring) ، التدقيق في الملكية الحقيقية (UBO)".