من جديد.. ترامب يهدد ايران

وقال إن "الإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدا"، مشيرا إلى أن " لن ترفع الحصار عن حتى تكتمل الصفقة وتوقع رسميا بنسبة 100%". وفي هذا الصدد أشار ترامب إلى أن "المفاوضات شارفت على الانتهاء وسنحصل بموجبها على كافة المواد النووية الإيرانية"، مؤكدا أن "معظم بنود الاتفاق مع إيران تم التوافق عليها". وأكد ترامب أن ستستحوذ على المواد النووية الإيرانية بحسب الاتفاق المرتقب.ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه "لا يوجد تبادل ضمن الاتفاق وإيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأن هدف العمليات العسكرية ضد إيران خلال الشهرين الماضيين هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي".وقال ترامب عن اليورانيوم عالي التخصيب: "سندخل مع إيران، وسنستولي عليه معا، وسنحضره إلى الولايات المتحدة. وإذا لم نفعل ذلك، فسنحصل عليه بشكلٍ آخر، بشكل أكثر عدائية بكثير". وعندما سئل أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء، هل ستمددون وقف إطلاق النار أم ستستأنفون الهجمات؟"، أجاب ترامب: "ربما لن أمدّده، وسنضطر إلى البدء بإسقاط القنابل من جديد".وفيما إذا ستفرض إيران قيودا ورسوما لعبور ، قال ترامب: "لا. مستحيل. القيود هي أنه لا يمكنكم فرض رسوم عبور".وعن اختلاف التصريحات بينه وبين إيران، حيث قال إن "كل شيء تم الاتفاق عليه"، لكن إيران تقول شيئا مختلفا قال ترامب: "هم مضطرون أن يقولوا شيئا مختلفا لأن لديهم جهات يجب أن يرضوها، أما أنا فقط أقول الأمور كما هي".من الجدير ذكره أن إيران نفت موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي إن "اليورانيوم المخصب لإيران لن ينقل إلى أي مكان.. فكما أن التراب الإيراني مقدس بالنسبة إلينا لهذه القضية أهمية كبيرة في نظرنا".وأفاد بقائي بأن نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة لم يكن خيارا مطروحا.