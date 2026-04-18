الأمم المتحدة: 38 ألف امرأة وفتاة قتلن في غزة

دوليات

2026-04-18 | 01:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأمم المتحدة: 38 ألف امرأة وفتاة قتلن في غزة
47 شوهد

السومرية نيوز- دولي
أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قتلن في غزة بين أكتوبر 2023 ونهاية 2025 جراء العمليات الإسرائيلية، أي بمتوسط 47 ضحية على الأقل يوميا.

وقالت الهيئة إن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قتلن خلال عامين جراء الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية، بمتوسط لا يقل عن 47 ضحية من النساء والفتيات يوميا، من بينهن أكثر من 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، مع التحذير من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بسبب الجثث العالقة تحت الأنقاض وصعوبات التوثيق.
وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة صوفيا كالتروب أن نسب الوفيات في صفوف النساء والفتيات تفوق ما سجل في جولات القتال السابقة في غزة، مشيرة إلى أن الناجيات يواجهن يوميا أخطارا حادة تشمل الجوع، النزوح المتكرر، والقيود الشديدة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وحتى نهاية عام 2025، أشارت الأرقام الرسمية والتقديرات الأممية إلى أن إجمالي القتلى في غزة بلغ عشرات الآلاف، مع فروق بين إحصاءات وزارة الصحة في غزة والتقديرات المستقلة.
فوفق وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد القتلى نحو 67 ألفا بحلول 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع أكثر من 169 ألف جريح، أي ما يقارب 236 ألف إصابة وقتل مباشر منذ 7 أكتوبر 2023.
وفي تقرير لاحق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أشار إلى أن العدد المبلغ عنه من وزارة الصحة في غزة وصل إلى أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025.
من جهتها، أفادت دراسة منشورة في مجلة ذا لانست بأن الوفيات العنيفة المباشرة حتى 5 يناير 2025 بلغت نحو 75 ألف قتيل، مع آلاف الوفيات "غير المباشرة" بسبب الحصار وانهيار النظام الصحي، ما يرجح أن العدد الحقيقي بنهاية 2025 يتجاوز الأرقام الرسمية للوزارة.
وفي هذا السياق، تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 38 ألفا من القتلى هم من النساء والفتيات وحدهن بين أكتوبر 2023 ونهاية 2025، أي ما يزيد عن نصف النساء والفتيات في بعض الشرائح العمرية في القطاع، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية وارتفاع نسبة الضحايا المدنيين.
