الأمم المتحدة: 38 ألف امرأة وفتاة قتلن في غزة

وقالت الهيئة إن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قتلن خلال عامين جراء الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية، بمتوسط لا يقل عن 47 ضحية من النساء والفتيات يوميا، من بينهن أكثر من 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، مع التحذير من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بسبب الجثث العالقة تحت الأنقاض وصعوبات التوثيق.وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة كالتروب أن نسب الوفيات في صفوف النساء والفتيات تفوق ما سجل في جولات القتال السابقة في ، مشيرة إلى أن الناجيات يواجهن يوميا أخطارا حادة تشمل الجوع، النزوح المتكرر، والقيود الشديدة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.وحتى نهاية عام 2025، أشارت الأرقام الرسمية والتقديرات الأممية إلى أن إجمالي القتلى في غزة بلغ عشرات الآلاف، مع فروق بين إحصاءات والتقديرات المستقلة.فوفق في غزة، بلغ عدد القتلى نحو 67 ألفا بحلول 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع أكثر من 169 ألف جريح، أي ما يقارب 236 ألف إصابة وقتل مباشر منذ 7 أكتوبر 2023.وفي تقرير لاحق لمكتب لتنسيق (أوتشا) أشار إلى أن العدد المبلغ عنه من وزارة في غزة وصل إلى أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025.من جهتها، أفادت دراسة منشورة في مجلة ذا لانست بأن الوفيات العنيفة المباشرة حتى 5 يناير 2025 بلغت نحو 75 ألف قتيل، مع آلاف الوفيات "غير المباشرة" بسبب الحصار وانهيار النظام الصحي، ما يرجح أن العدد الحقيقي بنهاية 2025 يتجاوز الأرقام الرسمية للوزارة.وفي هذا السياق، تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 38 ألفا من القتلى هم من النساء والفتيات وحدهن بين أكتوبر 2023 ونهاية 2025، أي ما يزيد عن نصف النساء والفتيات في بعض الشرائح العمرية في القطاع، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية وارتفاع نسبة الضحايا المدنيين.