حزام أمني بصبغة "صفراء".. كيف تخطط تل أبيب لمنع عودة سكان الجنوب اللبناني؟

وأكد المسؤولون في الجيش الإسرائيلي، وفقا للشبكة الأمريكية، أنه لن يسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية واقعة داخل المنطقة التي تسيطر عليها .وكانت مصادر حقوقية حذرت من أن تطبيق "الخط الأصفر" يعني عمليا تهجيرا طويل الأمد أو دائما لعشرات الآلاف من سكان نحو 50 إلى 55 قرية وبلدة جنوبية، وتجريدهم من القدرة على الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، في انتهاك صارخ لقواعد التي تحظر العقاب الجماعي والتهجير القسري للسكان المدنيين.وفي هذا الصدد، أفاد مصدر في ، أنه لليوم الثاني على التوالي ومع دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل، يستمر تدفق النازحين العائدين الى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان حيث تشهد عدد من المداخل المؤدية الى قضائي صور وصيدا زحمة سير مع استمرار عمليات فتح الطرقات ورفع الانقاض لتسهيل عودة المواطنين.