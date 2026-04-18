بلد عربي يوقف إصدار تأشيرات العمرة

وقال عابد، إن موسم العمرة ينتهي رسميا اليوم السبت، مع إيقاف إصدار التأشيرات رسميا اعتبارا من اليوم 18 أبريل 2026، بسبب التخوف من رغبات بعض المعتمرين البقاء في المملكة لأداء مناسك بشكل غير نظامي.وأوضح أن موسم العمرة لعام 1447 هجرية يعد من أطول مواسم العمرة التي شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعد استمرار الرحلات 10 أشهر متواصلة بداية من تموز 2025 وحتى نيسان 2026.وأكد وجود إقبال كبير من المعتمرين في هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة وكذلك عدد الشركات المنظمة للرحلات، والذي تجاوز 1000 شركة سياحية، بزيادة 200 شركة مقارنة بالعام الماضي.وذكر أن هذه الأجواء ساهمت في خلق حالة من المنافسة القوية وتقديم برامج متنوعة وخدمات أفضل بأسعار مناسبة، وهو ما انعكس على زيادة إقبال على رحلات العمرة.