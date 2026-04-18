"فارس": عبور 5 ناقلات نفط خاضعة للعقوبات عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي

وأوضحت الوكالة أنه وفقا لبيانات التتبع، فإن هذه الناقلات المصنفة جميعها ضمن " " تتداول رغم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة عبر المسارات التي تحددها ، وبعضها لديه سجل طويل في نقل الشحنات النفطية الإيرانية والروسية.وفي وقت سابق اليوم أفادت تقارير إعلامية بأن ما لا يقل عن 6 سفن، بينها ناقلات نفط وسفن شحن، عبرت للمرة الأولى منذ إعلان إيران رسميا إعادة فتحه أمس، عقب دخول وقف إطلاق النار بين وإسرائيل حيز التنفيذ.وأكد الرئيس الأمريكي أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية مستمر رغم إعلان فتح المضيق، فيما أكدت اليوم أنه منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران، امتثلت 21 سفينة لأوامر قواتها بالعودة إلى إيران.وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الإيراني عودة مضيق هرمز إلى إدارة وسيطرة القوات المسلحة المشددة، بسبب عدم التزام بالعهود.