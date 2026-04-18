5 آلاف وجبة يوميا.. المطبخ المركزي للعتبة العباسية يواصل دعمه في لبنان رغم وقف النار

وذكر بيان للعتبة، انه "تأتي جهود العتبة ، امتثالًا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بمساندة الشعبين الإيراني واللبناني، ولدعم العوائل النازحة في ظل الظروف الراهنة".وقال مسؤول شعبة الإرشاد والدعم المعنوي التابعة لقسم في العتبة، الشيخ حيدر العارضي، إنَّ "عدد المستفيدين من خدمات المطبخ المركزي يتراوح يوميًّا بين (4000 – 5000) شخص، حيث يتم توزيع وجبتين يوميًّا".وأوضح أنَّ "المطبخ يقدم خدماته بشكل مستمر لمناطق عدة منها (بشامون وعرمون ودوحة الحص)، إضافة إلى التعاون مع نشطاء ميدانيين يتولون إيصال الوجبات إلى العائلات المتعففة في منازلها".