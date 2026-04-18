إيران لم توافق بعد على الجولة التالية من المفاوضات مع أمريكا

وحسب الوكالة، فقد أكدت أن عدم تجاوز لحدودها في المفاوضات هو شرط أساسي لاستمرار المحادثات، وإلا فإن إيران لا تسعى لإضاعة وقتها في مفاوضات متآكلة وغير مجدية.وذكرت الوكالة أنه تم إبلاغ المسؤولين الأمريكيين بهذا الأمر عبر وسيط باكستاني.وفي وقت سابق أفادت شبكة "يي إن إن" نقلا عن مصادر إيرانية أن مسؤولين إيرانيين يتوقعون أن تستأنف المفاوضات بين وفدي إيران والولايات المتحدة في العاصمة إسلام آباد يوم الاثنين، على أن يصل المفاوضون إلى المدينة الأحد.بدورها، قالت صحيفة "وول " أمس نقلا عن مسؤول كبير في ، إنه من المرجح أن تجري مفاوضات بين وإيران الاثنين في باكستان، على الرغم من أنها لم تُحدد رسميا بعد.وقال الرئيس الأمريكي أمس إن المفاوضات مع إيران شارفت على الانتهاء وأن ستحصل بموجبها على كافة المواد النووية الإيرانية.في المقابل نشر رئيس ، الليلة الماضية، تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي، نفى من خلالها كافة تصريحات حول إيران.