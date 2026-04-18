تعرف على شروط "الخط الأصفر" ووقف النار

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "إعلان الجيش الإسرائيلي بشأن شروط وقف إطلاق النار في يوضح أن السلوك حول "الخط الأصفر" في لبنان سيكون مشابها إلى حد كبير لما هو عليه في قطاع : سيتم القضاء على الإرهابيين الذين يقتربون من القوات أو يعبرون الخط الأصفر، وسيُسمح للجيش الإسرائيلي داخل مناطق الخط الأصفر بمواصلة تدمير مواقع الإرهابيين وبنيتهم التحتية".وأضافت: "لكن - وهذا أمر بالغ الأهمية - في المنطقة الواقعة خارج الخط الأصفر - أي معظم ومعظم المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، وبالتأكيد منطقتي والبقاع - هذه مناطق لا يُسمح للجيش الإسرائيلي بالعمل فيها أو شنّ هجمات في إطار وقف إطلاق النار".وتابعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "يُستنتج من هذا الوضع أن حرية الجيش الإسرائيلي في شنّ الهجمات في لبنان أصبحت أكثر تقييدا مما كانت عليه في ظل اتفاق وقف إطلاق النار السابق في نوفمبر/تشرين الثاني 2024".وذكرت أنه "بعد الاتفاق السابق في نهاية عام 2024، واصل الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات يومية في جنوب لبنان ومنطقة البقاع، بل وشهدت بيروت أيضاً عدة هجمات خلال فترة وقف إطلاق النار. قضى الجيش الإسرائيلي على نحو 450 إرهابياً من خلال فترة وقف إطلاق النار التي امتدت قرابة عام وثلاثة أشهر (بمعدل إرهابي واحد يومياً). ولم تقتصر الهجمات على الشريط الحدودي الذي يبلغ طوله كيلومتراً واحداً، بل امتدت إلى مناطق أبعد بكثير".ولفتت الإذاعة إلى أنه "قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أبلغ الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية بموقفه، الذي ينص على وجود شرطين أساسيين لوقف إطلاق النار: البقاء في المنطقة العازلة المحتلة ("الحدود القابلة للدفاع")، وحرية العمل. وقد تحقق الشرط الأول، أما الشرط الثاني، فمن المشكوك فيه تحققه بالكامل".وختمت إذاعة الجيش الإسرائيلية بالقول "إذا كان هذا بالفعل تقييداً لحرية العمل في لبنان أكثر مما نص عليه اتفاق 2024، فهناك قلق حقيقي من أن هذا يمثل تدهوراً للوضع مقارنةً بما كان عليه قبل الحرب، مما يسمح لحزب الله بمواصلة عمليات تعزيز وتحصين مواقعه في مناطق لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن الحدود، شمال الخط الأصفر. هذه مسألة مقلقة تتطلب مراقبة مستمرة لكيفية تطور وقف إطلاق النار هذا".