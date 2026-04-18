أزمة وقود تضرب الطيران العالمي: إلغاء واسع للرحلات وتهديد لموسم الصيف

ووفق بيانات سيريوم، تراجعت السعة التشغيلية العالمية بنحو 3%، مع تحذيرات من احتمال تحول النمو المتوقع إلى انكماش خلال العام.الأزمة التي بدأت مع التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز امتدت لتشمل شركات عالمية، وسط توقعات بمزيد من الإلغاءات وارتفاع التكاليف، لا سيما مع تحذيرات من نقص وقود الطائرات في أوروبا.كما تواجه شركات الطيران الأميركية ضغوطًا أكبر بسبب ضعف الاعتماد على استراتيجيات التحوط، ما يهدد موسم السفر الصيفي ويضع الصناعة أمام اختبار صعب.