إيران تدرس مقترحات أمريكية "جديدة" عبر باكستان

وذكر بيان للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي نشرته (إرنا): "في الأيام الأخيرة، ومن خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني، عرضت مقترحات جديدة.. تنظر فيها حاليا، ولم ترد عليها بعد".وأعلن الجيش الباكستاني السبت، أن قائده أنهى زيارة استمرت 3 أيام إلى طهران، التقى خلالها كبار المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.وذكر الجيش في بيان أصدره قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، أن قائد الجيش الباكستاني منير التقى خلال الزيارة عددا من كبار القادة الإيرانيين، ما يظهر "عزم باكستان الراسخ على التوصل إلى تسوية تفاوضية".وانتهت المحادثات في إسلام آباد بين وطهران من دون التوصل إلى اتفاق، لكن الجهود الدبلوماسية استمرت بعد ذلك، ويتوقع أن تعقد جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد الأسبوع المقبل.