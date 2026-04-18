واشنطن: الجيش الأمريكي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن بتنفيذه عمليات المداهمة يوسع نطاق حملته البحرية لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.وأشار التقرير إلى أن العمليات المخطط لها يمكن أن تتم على مسافة أبعد بكثير من والخليج، حيث تفرض القوات الأمريكية حصارا بحريا على ، وتهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي عليها لتقديم تنازلات في المحادثات مع وإعادة فتح طريق الشحن الرئيسي.ويأتي هذا التخطيط في ظل تشديد الجيش الإيراني قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم عدة سفن تجارية يوم السبت، معلنا أن الممر المائي يخضع لسيطرة إيرانية مشددة.وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من إعلان فتح المضيق بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحب به الرئيس .وتمكنت عدة سفن من عبور المضيق قبل فرض القيود الجديدة، إلا أن مصادر أمنية بحرية أفادت لاحقا بتعرض سفينتين على الأقل لإطلاق نار، من بينها ناقلة عملاقة تحمل نفطا عراقيا.وذكرت إحدى السفن أنها استُهدفت من قبل زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني بينما قالت أخرى إنها أصيبت بقذيفة مجهولة الهوية، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات، وأجبرت هذه الحوادث العديد من السفن على العودة أدراجها.