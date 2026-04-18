الهند تستدعي السفير الإيراني بعد استهداف سفينتين في هرمز

وقالت الخارجية في بيان إنها استدعت السفير وأبلغته "قلق الهند الشديد إزاء حادثة إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم وشملت سفينتين ترفعان العلم في ".كما حثت نيودلهي على "استئناف عملية تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند عبر المضيق في أقرب وقت"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن المبعوث "تعهد نقل هذه الآراء إلى السلطات الإيرانية".وأورد موقع التتبّع "تانكر تراكرز" على منصة إكس أن "بحرية الإيراني أجبرت سفينتين هنديتين على العودة غربا من مضيق هرمز"، مضيفا أن إحداهما "ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الهندي وتحمل مليوني برميل من النفط العراقي".وتمكنت الهند، ثاني أكبر مشترٍ لغاز البترول المسال في العالم، من تأمين مرور العديد من السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة.