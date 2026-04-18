الحرس الثوري الإيراني يعلن رسمياً إغلاق مضيق هرمز

أعلن الإيراني، اليوم السبت، رسمياً عن إغلاق .

وقال ، "إغلاق اعتبارا من عصر اليوم إلى حين رفع الحصار البحري الأمريكي".

وأضاف "أغلقنا مضيق هرمز لأن العدو لم يلغ الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية"، مردفا "لا قيمة لتصريحات وعلى السفن متابعة الأخبار فقط من المرجع الرسمي لقواتنا البحرية".

وكان المتحدث باسم مقر خاتم المقدم إبراهيم ذو الفقاري أكد، اليوم السبت، أن انتهكت العهود مرة أخرى وتواصل قرصنتها البحرية، فيما اشار الى ان مضيق هرمز سيبقى ضمن إدارة قوات بلاده وتحت رقابة مشددة.

ويُعتبر مضيق هرمز، الواقع بين وسلطنة عُمان، أحد أهم طرق نقل النفط في العالم، تمر عبره يوميا عشرات ناقلات النفط والغاز من وإيران والسعودية ودول أخرى، ما يُمثل حوالي 20% إلى 30% من تجارة النفط العالمية.