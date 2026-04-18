أمين عام حزب الله يدعو الى "إيقاف العدوان" في كل لبنان بشكل دائم

دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ ، السبت، الى إيقاف العدوان في كل بشكل دائم.

وقال قاسم في كلمة له، " أغلقت مقابل الإخلال بوقف إطلاق النار في "، مردفا "بعد إغلاق إيران مضيق هرمز أذعنت وأرغمت العدو الإسرائيلي على وقف إطلاق النار".

ولفت الأمين العام لحزب الله الى أنه "لم يكن وقف إطلاق النار المؤقت ليحصل لولا جهاد المقاومين".

وأضاف "يجب إيقاف العدوان في كل لبنان بشكل دائم"، مشددا بالقول "يجب أن ينسحب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حتى الحدود".

وأعلن الرئيس الأمريكي في (16 نيسان 2026) وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، في إطار جهود أمريكية لاحتواء التصعيد بين وحزب الله، وسط اتصالات مباشرة ومباحثات دبلوماسية جرت في بين الأطراف المعنية.