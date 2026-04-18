الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنوب لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في الحادث الذي وقع أمس الجمعة بجنوب ، قُتل الرائد احتياط كلفون، وأُصيب مقاتلان بجروح متوسطة، ومقاتل آخر بجروح طفيفة".يأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من دخول وقف إطلاق النار بين ولبنان حيز التنفيذ لمدة عشرة أيام، وانطلاق أول محادثات مباشرة بين الجانبين في برعاية أمريكية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه أغار خلال اليوم الأخير قبل الهدنة على أكثر من 380 بنية تحتية تابعة لحزب الله، شملت مقرات قيادة ومنصات إطلاق صواريخ، وقبيل سريان وقف إطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة خمسة من جنوده، أحدهم في حالة خطيرة، جراء إطلاق نار صاروخي من .