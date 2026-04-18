في السعودية.. تحذير يتوعد المتسللين إلى مكة خلال الحج

وأوضحت الوزارة في منشور، اليوم السبت، أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة المكرمة والمشاعر أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.وذكرت أنها سترحل المتسللين للحج من والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هـ والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف ، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.