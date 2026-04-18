إيران تعلن اعتقال 69 شخصا في مازندران

وأفادت وكالة " " بأن "العلاقات العامة لفيلق التابع للحرس الثوري في مازندران، قامت بتحديد واعتقال 69 شخصا من العناصر التابعة للتيار الملكي، والمرتبطين بالكيان الصهيوني، وعناصر من الخونة وعوامل إعلامية على مستوى المحافظة".وأوضحت أن "هذه الخلايا كانت تعمل على إرسال معلومات حول مراكز حساسة وتهدف إلى تنفيذ عمليات تخريبية، حيث ضبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة النارية والبيضاء ومعدات اتصالات".وأضافت أن "جهاز استخبارات قد نجح في ضبط 20 جهاز استقبال إنترنت فضائي، كانت تستخدم لنقل المعلومات لأجهزة استخبارات معادية".وأشارت إلى أن "المعتقلين دأبوا، منذ حرب الـ 12 يوما وحتى لحظة اعتقالهم، على التواصل المتكرر مع أعداء ، وإرسال المحتويات التي تم جمعها من الأفراد والأماكن الحساسة".