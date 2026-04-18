قاليباف بشأن مضيق هرمز: تحت السيطرة الإيرانية

أفاد رئيس ، بأن تحت السيطرة الإيرانية، مؤكدا أن القوات تعاملت بحزم مع محاولة إزالة الألغام في المضيق.

وقال قاليباف: "أيها الشعب الإيراني الكريم، تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "لقد تعاملنا بحزم مع محاولة إزالة الألغام، ونعتبرها خرقا لوقف إطلاق النار، وتقدمنا إلى نقطة المواجهة، لكن العدو تراجع".

وأكد قاليباف أنه "أبلغ الوفد الأمريكي في إسلام آباد أنه إذا تحركت كاسحة الألغام ولو قليلا عن موقعها، فسوف تطلق النار عليها حتما، وطلبوا 15 دقيقة لإصدار الأمر بالانسحاب، وقد فعلوا".

وأشار إلى أنه "إذا كانت هناك حركة مرور في المضيق اليوم، فإن السيطرة عليه بيد ، موضحا أن "الأمريكيين يعلنون الحصار منذ عدة أيام، وهذا قرار متسرع وغير مدروس، ولا يمكن للآخرين عبور مضيق هرمز طالما لا نستطيع نحن".

كما حذر رئيس : "إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحصار، فستقيد حركة الملاحة في مضيق هرمز حتما".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن الإيراني، إغلاق مضيق هرمز اعتبارا من ساعات العصر، مؤكدا أن القرار سيستمر إلى حين رفع الحصار البحري الأمريكي.