ثمانية قتلى بهجوم مسلح على "حانة مكسيكية"

وقالت القناة في خبر لها: "عثر على أشخاص بدون أي علامات للحياة داخل الحانة بعد ورود بلاغات عن إطلاق نار".وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع فجرا في قرية أنينيكويلكو التابعة لبلدية أيالا، وبحسب تقارير إعلامية، أفاد السكان المحليون بسماع أصوات عدة طلقات نارية حوالي الساعة 5:40 صباحا بالتوقيت المحلي (14:40 بتوقيت موسكو)، وبعدها وصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث.ويتولى لولاية موريلوس قيادة التحقيق، ويعمل خبراء الطب الشرعي وضباط التحقيق في مسرح الجريمة، حيث يجمعون الأدلة لتحديد ملابسات الحادث، وفق القناة.