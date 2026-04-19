اغتيال مسؤول حزب الله في بلدة بنت جبيل

ويعتبر عباس الملقب بالحاج باريش، من أهم القادة في ، وتولى منصبا رئيسيا في"قوة الرضوان" لحزب الله سنة 2024، وفقا لتقارير.وكان الجيش الإسرائيلي قد اكد تنفيذه هجمات في ، الجمعة، استهدفت عناصر من حزب الله قال إنهم "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، وذلك في أول عمليات من نوعها منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.وأوضح الجيش أن قواته المنتشرة جنوب "الخط الأصفر" رصدت عناصر اقتربوا من مواقعه من الجهة الشمالية بشكل اعتبرته تهديدا مباشرا، ما دفعه للتحرك.وأضاف أن ، إلى جانب ، نفذ غارات على مواقع وصفها بـ"الإرهابية" في عدة مناطق، بهدف إزالة التهديد، مشيرا إلى تنفيذ قصف مدفعي لدعم القوات على الأرض وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله.ولفت إلى أن عملياته تأتي وفق توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أنه مخول باتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن النفس وضمان أمن المدنيين والقوات.