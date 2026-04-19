وقال فيدان، في تصريحات صحفية، إن المحادثات بين الجانبين اكتملت إلى حدّ كبير، رغم استمرار بعض الخلافات، لافتاً إلى ضرورة العمل على تمديد وقف إطلاق النار.وفي وقت سابق من اليوم، جدد الرئيس الإيراني ، تأكيد موقف بلاده الرافض لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن تحتفظ بحقها المشروع في حال تعرضها لأي اعتداء.وأفادت ، بأن ترمب، تتوقع "انفراجة" في المفاوضات المستمرة مع خلال الأيام القليلة المقبلة.ونقلت الصحيفة عن المصادر أن تترقب خطوات إيرانية تفصيلية مقابل تخفيف ضغط العقوبات والتهديدات العسكرية، وفق تعبيرهم.