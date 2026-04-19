ايران: الحصار البحري الامريكي جريمة وانتهاك لاتفاق وقف النار

وقال المتحدث باسم الخارجية، بقائي، في منشور على حسابه في "إكس" اليوم الأحد "إن ما تصفه بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية أو سواحلها لا يُعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة باكستان فحسب، بل إجراء غير قانوني أيضاً وجريمة قائمة بذاتها".واضاف أن هذا الحصار "ينتهك المادة 2(4) من ، ويشكّل عملًا عدوانيًا بموجب المادة 3 (ج) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي ينص صراحة على أن حصار موانئ دولة ما أو سواحلها يُعد من أعمال العدوان".