واشنطن تلمح بتفتيش السفن المتجهة من إيران إلى الصين

وقال والتز وفق قناة " "، اليوم الأحد، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا أرغب في مناقشة مواعيد وترتيب العمليات، ولكن بوسعي القول إن جميع الخيارات لا تزال على الطاولة".وكانت صحيفة "وول " قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الأمريكية تستعد لإجراء عمليات للاستيلاء على السفن التجارية والناقلات المرتبطة بإيران في المياه الدولية خارج منطقة الشرق الأوسط.يذكر أن أعلنت فرض الحصار على ومنع مرور جميع السفن المتجهة من أو إلى الموانئ الإيرانية في 13 نيسان الحالي.بدورها هددت بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها ردا على الحصار الأمريكي.