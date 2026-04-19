ترامب يعلن السيطرة على سفينة ترفع علم إيران حاولت اختراق الحصار

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأحد، عن السيطرة على سفينة ترفع علم حاولت اختراق الحصار.

وقال في كلمة له، "سفينة شحن ترفع علم حاولت اليوم اختراق حصارنا البحري غير أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لهم".

وأضاف "مشاة يتولون السيطرة على سفينة ترفع علم إيران حاولت اختراق حصارنا البحري".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في (12 نيسان 2026) عن فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى إيران، فيما اعتبرت أن الإجراء "قرصنة بحرية"، مشددة على تطبيق آلية دائمة للتحكم بمضيق هرمز "بحزم".