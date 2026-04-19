حاملة طائرات أمريكية تعود إلى الشرق الأوسط

وقالت الشبكة إن حاملة الطائرات التي تعد الأكبر في العالم، عبرت إلى البحر الأحمر بصحبة مدمرتين.وانضمت "يو " إلى حاملة الطائرات الأخرى "يو إس إس أبراهام "، العاملة في شمال ، بينما يفرض الجيش الأميركي حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية.يذكر أن حاملة الطائرات "يو إس إس فورد" كانت قد اضطرت إلى ترك العمليات القتالية نتيجة اندلاع حريق في منطقة المغسلة الرئيسية على متنها، يوم 12 مارس الماضي.وأفاد الجيش الأميركي أن الحريق أحدث أضرارا جسيمة بنحو 100 سرير، وذكرت البحرية الأميركية أن التحقيقات بشأن الحريق لا تزال جارية، حيث كان الجيش قد أكد في وقت سابق أنه نشب في منطقة الغسيل، بينما لم يكن مرتبطا بأي أعمال قتالية.كما كشفت تقارير أنها عانت مشكلات كبيرة في نظام المراحيض أثناء وجودها في البحر.يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض به حصارا بحريا خانقا على الموانئ الإيرانية، حتى يتم التوصل إلى اتفاق.