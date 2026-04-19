أول تعليق لإيران بعد الهجوم على "السفينة التجارية"

اعتبرت ، أن الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية في قرصنة بحرية.

وقال مقر خاتم ، "الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية في هو انتهاك لوقف إطلاق النار وقرصنة بحرية".

وأضاف "القوات الأمريكية أطلقت النار على سفينة تجارية إيرانية في بحر ما عطل نظام الملاحة"، مردفا "القوات الأمريكية نفذت إنزالا لعدد من قواتها على سطح السفينة الإيرانية في بحر عمان".

وتابع مقر خاتم الأنبياء، أن "القوات المسلحة الإيرانية سترد قريبا على مهاجمة القوات الأمريكية للسفينة الإيرانية".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، الأحد، عن السيطرة على سفينة ترفع علم حاولت اختراق الحصار.



وكان أعلن في (12 نيسان 2026) عن فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى إيران، فيما اعتبرت أن الإجراء "قرصنة بحرية"، مشددة على تطبيق آلية دائمة للتحكم بمضيق هرمز "بحزم".