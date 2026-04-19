ملادينوف يكشف عن "شروط" لحماس مقابل التخلي عن سلاحها

وأضاف ملادينوف أن المفاوضات ما زالت مطولة، مشيرا إلى أنه وبعد أسبوع من المفاوضات ما زلوا في نفس الموقف تقريبا.وصرح ملادينوف بأن فرص موافقة حماس على نزع سلاحها متساوية، وأفاد بأن لن توافق إلا على اتفاق حقيقي وكامل.والسبت، أفادت قناة " " العبرية بأن "مجلس السلام في " اختتم جولة من المحادثات مع وفد من حماس هذا الأسبوع في القاهرة، ناقش خلالها الطرفان نزع سلاح الحركة.وقالت القناة العبرية إن ممثلين عن الجانبين اجتمعوا في القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة مسألة نزع سلاح الحركة وفقا لخطة التي انقضى موعد إنجازها هذا الأسبوع.ووفق المصدر ذاته، رفض وفد حماس خلال مباحثات مع ممثلي "مجلس السلام" في القاهرة، مناقشة نزع السلاح إلى حين إحراز تقدما في تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وطالب بتعديلات على الاتفاق.كما أكد مسؤول فلسطيني رفيع مطلع على المفاوضات وفق " "، أن حركة حماس رفضت خطة لنزع السلاح في قطاع غزة كانت قد طُرحت ضمن جهود السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي .واتهم المسؤول الفلسطيني نيكولاي ملادينوف المكلف بملف غزة ضمن هذه الجهود، بالانحياز لصالح إسرائيل.