حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط

وقالت " " إن حاملة الطائرات عبرت إلى البحر الأحمر بصحبة مدمرتين.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن "سي بي إس" قولها إن "فورد انضمت إلى حاملة الطائرات الأخرى يو أبراهام العاملة في شمال ".يذكر أن حاملة الطائرات "يو إس إس " كانت قد اضطرت إلى ترك العمليات القتالية نتيجة اندلاع حريق في منطقة المغسلة الرئيسية على متنها شهر مارس الماضي.يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، حيث أكد ، أن التحركات الأمريكية الأخيرة، في انتهاك وقف إطلاق النار وتهديد السواحل، تعد انتهاكا صريحا وتصعيدا غير مسؤول.وقال الرئيس الأمريكي ، يوم الأحد، إن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد يوم الاثنين لمواصلة المفاوضات مع .هذا وتكثف باكستان جهودها الدبلوماسية لإنقاذ المسار التفاوضي، ومن المتوقع أن تعقد المحادثات بين وطهران يوم الثلاثاء في إسلام آباد، وربما تمتد إلى يوم الأربعاء، فيما لم تقرر إيران بعد إرسال وفد للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات.