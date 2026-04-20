الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا إلى سكان جنوب لبنان: لا تعودوا إلى هذه القرى!

وقال في بيان إنه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل الجيش تمركزه في مواقعه بجنوب في مواجهة ما وصفه بأنه "النشاطات المستمرة لحزب الله"، محذرا من أنه "حتى إشعار آخر أنتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط القرى التالية ومحيطها: مزرعة بيوت السياد، مجدل زون، زبقين، ياطر، صربين، حداثا، بيت ياحون، شقرا، مجدل سلم، قبريخا، فرون، زوطر الغربية، يحمر الشقيف، ، ، مرجعيون، ، الماري، ، عين قنيا، عين عطا".وشدد على أنه "لا يسمح بالاقتراب من منطقه ووادي الصلحاني والسلوقي".وأضاف: "يرجى منكم عدم العبور والعودة إلى القرى التالية: البياضة، شاما، طير حرفا، ابو شاش، الجبين، ، ظهيرة، مطمورة، يارين، الجبين، ام توته، الزلوطية، بستان، شیحین، مروحين، راميه (بنت جبيل)، بيت ليف، صلحانة، عيتا الشعب، حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، ، عيناتا، كونين، ، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا، حولا، مركبا، طلوسة، بني حيان، رب الثلاثين، العديسة، مرجعيون، ، الطيبة (مرجعيون)، دير سریان، قنطرة، علمان (مرجعيون)، عدشيت القصير، القصير، ميسات، لبونة، اسكندرونة، شمعا، ججيم، الضهيرة، يرين، خربة الكسيف، دير سريان، الخيام، صليب، مزرعة سردة، مجيدية".يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن مساء يوم الخميس عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين و" "، وذلك لمدة 10 أيام.وقد أنشأت إسرائيل "خطا أصفر" يقضم 55 قرية جنوبا، بينما يشدد "حزب الله" على أنه سيرد على الخروقات، وسط تكثيف الاتصالات بشأن المفاوضات.